محمد صلاح وعائلته.. حضور لافت ومساندة دائمة في عام 2024 (صور)

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كتب - محمد القرش:

يمتلك الأسطورة المصري، محمد صلاح، أسطولا كبيرا من السيارات الفخمة والتي تُقدر بملايين الدولارات، بعدما أصبح واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بفضل ما قدمه مع ليفربول خلال السنوات الماضية.

ويدخل صلاح عام 2025، بـ6 سيارات فخمة بقيمة 755 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل (47.263.000 مليون جنيه مصري).

أسطول سيارات صلاح

تويوتا كامري - (29 ألف جنيه إسترليني - 1.815.400)

إحدى السيارات الأولى التي امتلكها صلاح عندما كان لاعبا في تشيلسي هي سيارة تويوتا كامري، والتي بلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني.

وبسرعة قصوى تبلغ 111 ميلاً في الساعة، تعد سيارة بطيئة مقارنة ببقية مجموعة محمد صلاح.

لامبورجيني أفينتادور - (271 ألف جنيه إسترليني - 16.964.000 مليون جنيه مصري)

تتمتع تلك السيارة الإيطالية بالقدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 218 ميلاً في الساعة، وهي أسرع سيارة في مجموعتها، ويمكنها أن تصل إلى سرعة 0-60 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط.

بنتلي كونتيننتال جي تي (160 ألف جنيه إسترليني - 10.016.000 مليون جنيه مصري)

ومن أحدث السيارات التي أضافها صلاح إلى أسطوله Continental GT، التي تعد المفضلة لدى لاعبي كرة القدم.

وكانت تلك السيارة هي ثاني أكثر شراءا من قبل لاعبي كرة القدم في عام 2019.

تبلغ قيمة تلك السيارة حوالي 160 ألف جنيه إسترليني، حيث تتميز بتصميمات فاخرة، بما في ذلك المقاعد الجلدية المريحة، وتتمتع بأداء عالٍ إذ تبلغ سرعتها القصوى 210 ميل في الساعة.

مرسيدس AMG GLE كوبيه (65 ألف جنيه إسترليني - 4.069.000 مليون جنيه مصري)

يحبون لاعبو كرة القدم الذهاب إلى التدريبات بسيارة ذات محرك واسع، لذلك يفضلون سيارات الدفع الرباعي مثل رانج روفر وبنتلي بينتايجا.

لكن صلاح أعجبه مظهر سيارة مرسيدس AMG GLE كوبيه التي تتميز بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر والذي يولد قوة 367 حصانًا وعزم دوران يبلغ 520 نيوتن متر.

مرسيدس بنز SLS AMG رودستر - (176 ألف جنيه إسترليني - 11.017.000 مليون جنيه مصري)

بمبلغ 176 ألف جنيه إسترليني، كانت هذه السيارة واحدة من أغلى السيارات التي باعتها مرسيدس على الإطلاق.

ومع محرك V8 سعة 6.3 لتر يولد قوة 571 حصانًا وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، فهي أفضل السيارات المكشوفة.

ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 197 ميلاً في الساعة، من 0 إلى 60 ميلا خلال 3.8 ثانية فقط.

أودي كيو 7 - (54 ألف جنيه إسترليني - 3.380.400 مليون جنيه مصري)

الموثوقية والأداء هما الشيئان اللذان تفتخر بهما شركات صناعة السيارات الألمانية، وسيارة Q7 من ضمن السيارات الأكثر ثباتًا.

واستخدم العديد من نجوم نادي برشلونة البارزين سيارة Q7 للتنقل من وإلى التدريبات حتى انتهاء صفقة الرعاية مع الفريق الكتالوني.

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