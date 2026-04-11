مشاركة فنان شهير واعتذار شيكابالا.. كواليس إعلان تطبيق الزمالك

بات الزمالك قريبا من نشر إعلان ترويجي جديد لتطبيقيه، بمشاركة فنان شهير وبعض أساطير النادي.

إعلان تطبيق الزمالك

دشن الزمالك تطبيق جديد لجماهيره، يحمل اسم "زملكاوي" وشعار النادي.

وقام الزمالك بتصوير إعلان ترويجي للتطبيق لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

كواليس إعلان الزمالك للتطبيق

قال مصدر لمصراوي، إن تصوير الإعلان تم في ستاد القاهرة الدولي، وشارك فيه كل من، الفنان أحمد حاتم، حازم إمام نجم الفريق السابق وأحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد الحالي، إضافة إلى مشجع الأبيض "خميس".

وأوضح المصدر أنه كان من المقرر مشاركة ثنائي الأبيض السابق، محمود شيكابالا وأحمد حسام ميدو، إلا أنهما اعتذرا لظروف شخصية. أيضا اعتذر الفنان أحمد داش.

