مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

جميع المباريات

"في حتة تانية".. حسن شحاتة يكشف كواليس علاقته بـ محمد أبوتريكة

كتب : نهي خورشيد

09:15 م 16/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسن شحاتة
  • عرض 9 صورة
    حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية1 (2)
  • عرض 9 صورة
    حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية1 (1)
  • عرض 9 صورة
    حسن شحاتة
  • عرض 9 صورة
    ابوتريكة
  • عرض 9 صورة
    محمد أبوتريكة
  • عرض 9 صورة
    محمد أبوتريكة
  • عرض 9 صورة
    أبوتريكة مع والده ووالدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث حسن شحاتة أسطورة الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن كواليس علاقته بـ محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والفراعنة الأسبق.

كواليس علاقة حسن شحاتة ومحمد أبوتريكة

وقال حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج "فحص شامل":" أبو تريكة لما أصيب بشرخ في رجله، أنا كنت قلباً وقالباً معاه ومش بقول الكلام ده دلوقتى، كل الناس عارفة وهو عارف أنا ضميته تاني للمنتخب 2010 بعد ما خف وبقى كويس".

وأضاف: " أبوتريكة بيسأل عني، وأنا كمان بسأل عليه كان دايماً بيكلمني في التليفون بعد ما اعتزل، وكنا بنتقابل في مناسبات، آخر مرة شفته كانت عند الكابتن أحمد سليمان في خطوبة بنته وكان موجود وائل جمعة وأبو تريكة وناس كتير".

وأتم تصريحاته قائلاً: "بصراحة، ما أقدرش أفيدك في النقطة هو أتظلم في مسيرته ولا لا، لكن أخلاق أبو تريكة حاجة تانية خالص".

حسن شحاتة محمد أبوتريكة الأهلي منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
ظهور نادر لحسام وإبراهيم حسن بقميص ناشئين الأهلي (صورة)
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
أخبار

المزيد

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين