تحدث حسن شحاتة أسطورة الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن كواليس علاقته بـ محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والفراعنة الأسبق.

كواليس علاقة حسن شحاتة ومحمد أبوتريكة

وقال حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج "فحص شامل":" أبو تريكة لما أصيب بشرخ في رجله، أنا كنت قلباً وقالباً معاه ومش بقول الكلام ده دلوقتى، كل الناس عارفة وهو عارف أنا ضميته تاني للمنتخب 2010 بعد ما خف وبقى كويس".

وأضاف: " أبوتريكة بيسأل عني، وأنا كمان بسأل عليه كان دايماً بيكلمني في التليفون بعد ما اعتزل، وكنا بنتقابل في مناسبات، آخر مرة شفته كانت عند الكابتن أحمد سليمان في خطوبة بنته وكان موجود وائل جمعة وأبو تريكة وناس كتير".

وأتم تصريحاته قائلاً: "بصراحة، ما أقدرش أفيدك في النقطة هو أتظلم في مسيرته ولا لا، لكن أخلاق أبو تريكة حاجة تانية خالص".

اقرأ أيضًا:

قبل مونديال 2026.. قائمة الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم عبر التاريخ

مبلغ ضخم.. كم سيحصد الزمالك ماليًا حال التأهل لنهائي الكونفدرالية؟



