مصدر مقرب من الشناوي يكشف تفاصيل مفاجئة عن أزمة "أنا كمان ماشي"

يظهر كول بالمر، لاعب تشيلسي، ومان سيتي السابق، جودة كبيرة في الأداء وصناعة وإحراز الأهداف في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك بالمر في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، أحرز 11 هدفا وصنع 6 أهداف.

هنا نستعرض الوجه الآخر، خارج الملعب، من حياة فتى تشيلسي الإنجليزي.

ويظهر بالمر في عدد من صور طفولته مرتديًا قميص نادي مانشستر يونايتد.

عائلة كول بالمر

يدعى والد كول بالمر، جيرمين، وينسب إليه الفضل في تعليمه كل شيء عن كرة القدم، ووالدته تدعى، ماري.

اسم شقيقه كول بالمر

ولد كول في 6 مايو 2002، وشقيقته الكبرى تدعى هالي ولدت في ديسمبر 2000.

تعمل والدة كول بالمر، مقيّمة أو مختصة بمرض عسر القراءة، إذ تهتم بتقديم مساعدات للأشخاص المصابين بعسر القراءة كما تقدم لهم النصائح لمساعدتهم على التكيف.

والد كول بالمر

أما والد كول بالمر يعمل مهندس أسنان.

قال كولر بالمر في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية، إن والده علمه كل شيء عن كرة القدم عندما كان طفلا، كان يرمي الكرات إلى أعلى، وكنت أتحكم فيها، كنا نفعل ذلك كل يوم مهما كان الطقس.

جد كول بالمر

أما جد كول بالمر، هاجر إلى المملكة المتحدة من جزيرة سانت كيتس في البحر الكاريبي فترة الستينات.