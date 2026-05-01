شاركت ملك أحمد، زوجة مدافع نادي الزمالك حسام عبد المجيد عدد من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، في منطقة الأهرامات بالجيزة.

ونشرت ملك احمد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الخميس، عدد من الصور خلف اهرامات الجيزة وكتبت: "مصر وقلب".

ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة ٨ مساءً على استاد " القاهرة الدولي ".

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة.