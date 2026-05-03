مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بسبب ميسي.. رجل أعمال أمريكي يربح 25 مليون دولار في ليلة واحدة

كتب : وكالات

07:35 ص 03/05/2026

ميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير باتريك بيت دافيد، عن ارتفاع ضخم في قيمة منزله بعد انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للسكن في نفس الحي بمدينة ميامي.

وأكد بيت-ديفيد في تصريحات عبر إحدى منصات البودكاست، أن قيمة منزله قفزت بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي في وقت قياسي.

وأوضح: "وفقا للوضع الحالي حققت ربحا يتجاوز 25 مليون دولار أمريكي كقيمة رأسمالية خلال ليلة واحدة فقط".

وتابع: "قيمة المنزل تتجاوز الـ60 مليون دولار أمريكي وهو ما يعني أنني ربحت أكثر من 25 مليون دولار في ليلة واحدة بمجرد أن أصبحت جارا لميسي".

وأضاف رجل الأعمال أن انتقال ميسي إلى المنزل المجاور كان العامل الأبرز في هذه القفزة، مشيرا إلى أن الحي الذي يقيم فيه يعد من أكثر المناطق فخامة وأمانا حيث يقع داخل مجمع سكني مغلق على جزيرة بمدخل واحد فقط مع إجراءات أمنية مشددة.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وجدد عقده مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2027، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي باتريك بيت دافيد النجم الأرجنتيني لونيل ميسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أخبار مصر

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
رياضة عربية وعالمية

من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة