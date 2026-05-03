كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير باتريك بيت دافيد، عن ارتفاع ضخم في قيمة منزله بعد انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للسكن في نفس الحي بمدينة ميامي.

وأكد بيت-ديفيد في تصريحات عبر إحدى منصات البودكاست، أن قيمة منزله قفزت بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي في وقت قياسي.

وأوضح: "وفقا للوضع الحالي حققت ربحا يتجاوز 25 مليون دولار أمريكي كقيمة رأسمالية خلال ليلة واحدة فقط".

وتابع: "قيمة المنزل تتجاوز الـ60 مليون دولار أمريكي وهو ما يعني أنني ربحت أكثر من 25 مليون دولار في ليلة واحدة بمجرد أن أصبحت جارا لميسي".

وأضاف رجل الأعمال أن انتقال ميسي إلى المنزل المجاور كان العامل الأبرز في هذه القفزة، مشيرا إلى أن الحي الذي يقيم فيه يعد من أكثر المناطق فخامة وأمانا حيث يقع داخل مجمع سكني مغلق على جزيرة بمدخل واحد فقط مع إجراءات أمنية مشددة.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وجدد عقده مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2027، وفقا لروسيا اليوم.