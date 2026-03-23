احتفل النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، بحصد أول ألقابه رفقة الفريق الإنجليزي، بعد التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزي أمس الأحد 22 مارس.

وتمكن مان سيتي من تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو"، بعدما حقق الفوز على حساب أرسنال في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ولم يشارك النجم المصري عمر مرموش في مباراة الأمس أمام أرسنال، حيث اكتفى بمتابعة المباراة من على مقاعد البدلاء، بعدما قرر ياس توروب المدير الفني للفريق عدم الاستعانة به في اللقاء.

احتفال عمر مرموش بالفوز بلقب كأس الرابطة مع السيتي

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال احتفاله باللقب وكتب: "أبطال".

أرقام مرموش مع مان سيتي

وكان النجم المصري انضم إلى مانشستر سيتي، في يناير من العام الماضي 2025، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ27 عاما رفقة السيتي منذ الانضمام إلى الفريق، في 54 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي شارك النجم المصري رفقة السيتي، في 29 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 9 أهداف بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وفي سياق متصل، يستعد مرموش للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني في معسكر مارس الجاري، خلال الساعات المقبلة، استعدادا لخوض مباراتي السعودي وإسبانيا.

