أبدى أحمد دويدار نجم دفاع الزمالك السابق، ثقته الكاملة في قدرة لاعبي الفريق الحاليين على تخطي المرحلة المقبلة بنجاح، مؤكداً أن روح الفانلة البيضاء تمثل العامل الحاسم في المواجهات الكبرى.

رسالة أحمد دويدار للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

ووجه دويدار رسالة دعم للاعبين والجهاز الفني عبر قناة النادي قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، إذ قال إن الفريق قادر على إسعاد جماهيره العريضة التي تنتظر اعتلاء منصات التتويج، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من الجميع داخل المنظومة.

كما أشاد بالاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق مؤخراً داعياً اللاعبين إلى التركيز الكامل داخل الملعب وعدم التأثر بأي ضغوط خارجية، موضحاً أن الالتزام بروح البطولة هو الطريق الأمثل لتحقيق النتائج المرجوة.

واختتم دويدار تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على حصد الألقاب خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن تحقيق البطولات سيعيد الفرحة لجماهير ميت عقبة الوفية.

