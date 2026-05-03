سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يواسي لاعبي ليفربول بعد السقوط اليوم

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في مدرجات ملعب المباراة لمتابعة اللقاء، رغم غيابه عن المشاركة بسبب إصابة عضلية تعرض لها مؤخراً.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، نزل محمد صلاح إلى أرضية الملعب، إذ حرص على مصافحة زملائه في الفريق والجهاز الفني من أجل تقديم الدعم والمواساة لهم.

محمد صلاح وسط حراسة خاصة أثناء دخوله لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد وتحية الجماهير له 😍❤️ pic.twitter.com/U4AGsdaPZE — المحترفين المصريين EgyProf (@EgyProf) May 3, 2026

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري

وتجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث ليضمن الشياطين الحمر المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً:

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير



