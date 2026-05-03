مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 2
21:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 2
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

2 0
21:45

بارما

جميع المباريات

إعلان

ماذا فعل محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد؟

كتب : نهي خورشيد

10:38 م 03/05/2026

النجم المصري محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يواسي لاعبي ليفربول بعد السقوط اليوم

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في مدرجات ملعب المباراة لمتابعة اللقاء، رغم غيابه عن المشاركة بسبب إصابة عضلية تعرض لها مؤخراً.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، نزل محمد صلاح إلى أرضية الملعب، إذ حرص على مصافحة زملائه في الفريق والجهاز الفني من أجل تقديم الدعم والمواساة لهم.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري

وتجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث ليضمن الشياطين الحمر المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً:

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استجابة للمجلس الأعلى للإعلام.. محمود سعد يقرر حذف حلقة ضياء العوضي
أخبار مصر

استجابة للمجلس الأعلى للإعلام.. محمود سعد يقرر حذف حلقة ضياء العوضي

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أخبار البنوك

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
حوادث وقضايا

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة