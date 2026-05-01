الدوري المصري

بيراميدز

3 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

نجم الزمالك السابق: ثقاتنا في الفوز بالقمة بلا حدود والبطولة هدفنا

كتب : نهي خورشيد

05:53 م 01/05/2026

هيثم فاروق

حرص هيثم فاروق نجم دفاع الزمالك السابق، على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأكد فاروق في تصريحات تلفزيونية ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق أصبح في وضع جيد يؤهله لتحقيق تطلعات جماهيره.

وأشار إن اللاعبين يحملون مسؤولية كبيرة تتمثل في إسعاد الملايين من عشاق القلعة البيضاء الذين يقفون خلفهم بشكل دائم.

وشدد الدولي السابق على ضرورة التحلي بالروح القتالية المعروفة داخل أروقة النادي، مؤكداً أن الجماهير لا تقبل سوى المنافسة على الألقاب والصعود إلى منصات التتويج، معرباً عن تفاؤله بقدرة الفريق على حسم البطولة حال استمرار التركيز والإصرار داخل الملعب.

نجم الزمالك السابق يحدد مفاتيح الفوز في القمة أمام الأهلي

كما أوضح أن مفتاح النجاح في المواجهة المرتقبة تكمن في الالتزام التكتيكي والانضباط الفني، إلى جانب القتال على كل كرة من أجل تقديم أداء يعكس قيمة وتاريخ النادي.

واختتم فاروق تصريحاته برسالة حماسية للاعبين دعا خلالها إلى خوض اللقاء بقوة وشخصية، مؤكداً أن اسم الزمالك وحده كفيل بأن يمنحهم الدافع لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير.

الزمالك الدوري المصري مباراة القمة هيثم فاروق

معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل
انفراجة في الأفق.. باكستان تنقل ردًا إيرانيًا "مُعدّلًا" إلى أمريكا لإنهاء
كارثة جوية في تكساس.. مصرع 5 أمريكيين إثر تحطم طائرة صغيرة
لماذا تشعر بالدوخة عند الوقوف فجأة؟ السبب قد يكون مخيف
فيديو فضح الجريمة.. القبض على متهمين بسرقة حديد "الدائري" لبيعه خردة
