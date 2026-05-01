حرص هيثم فاروق نجم دفاع الزمالك السابق، على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأكد فاروق في تصريحات تلفزيونية ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق أصبح في وضع جيد يؤهله لتحقيق تطلعات جماهيره.

وأشار إن اللاعبين يحملون مسؤولية كبيرة تتمثل في إسعاد الملايين من عشاق القلعة البيضاء الذين يقفون خلفهم بشكل دائم.

وشدد الدولي السابق على ضرورة التحلي بالروح القتالية المعروفة داخل أروقة النادي، مؤكداً أن الجماهير لا تقبل سوى المنافسة على الألقاب والصعود إلى منصات التتويج، معرباً عن تفاؤله بقدرة الفريق على حسم البطولة حال استمرار التركيز والإصرار داخل الملعب.

نجم الزمالك السابق يحدد مفاتيح الفوز في القمة أمام الأهلي

كما أوضح أن مفتاح النجاح في المواجهة المرتقبة تكمن في الالتزام التكتيكي والانضباط الفني، إلى جانب القتال على كل كرة من أجل تقديم أداء يعكس قيمة وتاريخ النادي.

واختتم فاروق تصريحاته برسالة حماسية للاعبين دعا خلالها إلى خوض اللقاء بقوة وشخصية، مؤكداً أن اسم الزمالك وحده كفيل بأن يمنحهم الدافع لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير.

