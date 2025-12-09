مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

كتب : محمد القرش

05:54 م 09/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (4)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح وإبراهيم حسن
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 11 صورة
    أحمد المحمدي ويوجو جوتا
  • عرض 11 صورة
    احمد المحمدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنّ أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على جيمي كاراجر اللاعب السابق لليفربول، بعد تصريحات الأخير التي تناولت مسيرة محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح لم يفشل في تشيلسي كما يروج، بل لم يحصل على فرصته الكافية لإثبات قدراته.

وكتب المحمدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يا جيمي، أنت عار على اللعبة، صلاح لم يفشل في تشيلسي، بل لم تُمنح له الفرصة أبدا".

وأضاف: "ذهب إلى إيطاليا، وأعاد بناء نفسه، ثم جاء إلى ليفربول وأصبح أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعظم لاعب في تاريخ مصر، وأحد أكثر المهاجمين ثباتًا في جيله".

وواصل: "حمل صلاح مصر لسنوات، وتأهل مع مصر لكأس العالم مرتين بعد فترة طويلة، استحق صلاح كل شيء".

واختتم: "لا عجب أن كريستيانو رونالدو تجاهلك، لا عجب أن ميسي انتقدك، لا عجب أن مورينيو قال إنك أقل من المتوسط، ولست حتى من بين أفضل 1000 مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز".

اقرأ أيضًا:

10 تصريحات نارية لمحمد صلاح بعد مباراة ليفربول وليدز

مرموش بينهم.. قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المحمدي محمد صلاح صلاح ليفربول تشيلسي أزمة صلاح جيمي كاراجر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة