"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

شنّ أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على جيمي كاراجر اللاعب السابق لليفربول، بعد تصريحات الأخير التي تناولت مسيرة محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح لم يفشل في تشيلسي كما يروج، بل لم يحصل على فرصته الكافية لإثبات قدراته.

وكتب المحمدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يا جيمي، أنت عار على اللعبة، صلاح لم يفشل في تشيلسي، بل لم تُمنح له الفرصة أبدا".

وأضاف: "ذهب إلى إيطاليا، وأعاد بناء نفسه، ثم جاء إلى ليفربول وأصبح أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعظم لاعب في تاريخ مصر، وأحد أكثر المهاجمين ثباتًا في جيله".

وواصل: "حمل صلاح مصر لسنوات، وتأهل مع مصر لكأس العالم مرتين بعد فترة طويلة، استحق صلاح كل شيء".

واختتم: "لا عجب أن كريستيانو رونالدو تجاهلك، لا عجب أن ميسي انتقدك، لا عجب أن مورينيو قال إنك أقل من المتوسط، ولست حتى من بين أفضل 1000 مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز".

اقرأ أيضًا:

10 تصريحات نارية لمحمد صلاح بعد مباراة ليفربول وليدز

مرموش بينهم.. قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



