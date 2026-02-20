كيف يقضي نجوم تشيلسي وزوجاتهم العطلة في دبي؟

بينهم صلاح وهالاند.. رواتب نجوم الدوري الإنجليزي بعد تجديد ساكا مع آرسنال

استغل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فترة توقف المباريات لقضاء عطلة قصيرة في مدينة دبي، وذلك بعد جدول مزدحم خاض خلاله الفريق 15 مباراة في أقل من شهرين.

ومنح المدير الفني للبلوز اللاعبين الضوء الأخضر للخروج في عطلة بعد الانتصار الكبير الذي حققه الفريق على هال سيتي برباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ ظهر عدد من نجوم الفريق في أجواء مشمسة وفاخرة بدبي برفقة زوجاتهم وصديقاتهم.

احتفال خاص بعيد الحب

لفت الدولي الإنجليزي كول بالمر الأنظار بعدما سافر برفقة صديقته أوليفيا هولدر التي وثقت الرحلة عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت هولدر صوراً من أجواء رومانسية داخل الفندق، إلى جانب لقطات للهدايا التي تلقتها من بينها حقيبة فاخرة من علامة "شانيل".

كما أمضى الثنائي إحدى الأمسيات في مطعم GAL الشهير بدبي والذي يقدم مأكولات تركية فاخرة، وذلك احتفلاً بعيد الحب منذ بدء علاقتهما أواخر العام الماضي.

وفي سياق آخر، توجه كل من إنزو فرنانديز، بيدرو نيتو، جواو بيدرو وتريفوه تشالوباه إلى دبي على متن طائرة خاصة، إذ أظهرت صور متداولة لحظات استرخاء داخل الطائرة قبل الوصول.

كما انضم إليهم مارك كوكوريلا برفقة زوجته كلوديا رودريجيز، والتقط اللاعبين صوراً جماعية مع شريكاتهم على الشاطئ.