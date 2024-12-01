ملف رياضة مصراوي.. استبعاد الشناوي وعاشور.. سام مرسي يرفض دعم المثلية.. وسيرة فاروق جعفر

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها استبعاد الشناوي وعاشور من قائمة مباراة البنك، وسام مرسي يرفض دعم المثلية، وسيرة فاروق جعفر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت:

استبعاد إمام والشناوي.. قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية التي تخوض مباراة البنك الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هل تتعلق بأزمة إمام؟".. مصدر يكشف سبب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من مباراة الفريق أمام البنك الأهلي غداً، في بطولة الدوري المصري غداً.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سام مرسي يكسر عادة الدوري الإنجليزي ويرفض ارتداء شارة دعم المثليين.. ما القصة؟ (صور)

هناك عادة في الدوري الإنجليزي الممتاز يفعلها قائد كل فريق في كل موسم بالجولة الثالثة عشر، وهي إظهار الدعم لـ "المثليين" بارتداء شارات تمثلهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل سام مرسي.. قصة مصطفى محمد ورفض ارتداء شارة دعم المثليين

أحدث لاعب خط الوسط فريق إبسويتش تاون، سام مرسي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سيرة فاروق جعفر... يرويها شقيقه وأصدقاء الطفولة وجيرانه بالسيدة زينب (صور)

يعد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحد أهم وأبرز اللاعبين، في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث تمكن صاحب الـ 72 عاماً، من حفر اسمه في تاريخ الكرة المصرية بحروف من ذهب، نظراً لكثرة الإنجازات التي نجح في تحقيقها رفقة الزمالك ومنتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد الاعتذار.. إمام عاشور يحضر حفل يحييه المغني رضا البحراوي (فيديو وصور)

شهدت الأيام الماضية أزمة للاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بعد مشادة كلامية مع محمد الشناوي عقب مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لعنة ريال مدريد".. ماذا قدم برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو الإسباني؟

واصل فريق برشلونة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، منذ الفوز على ريال مدريد برباعية دون رد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سب وألفاظ خارجة".. مصدر يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد عادل ولاعبي البنك الأهلي

كشف مصدر كواليس ما حدث، عقب نهاية مباراة البنك الأهلي والزمالك في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز، بين حكم المباراة محمد عادل ولاعبي فريق البنك الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل شارك إمام عاشور في التدريبات بعد الاعتذار؟.. مصدر يجيب

قدم لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، اعتذارا رسميا للاعبي وفريق المارد الأحمر عن ما بدر منه بعد مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هاني أبوريدة: سنعمل لإعادة الجماهير بالكامل.. والأهلي والزمالك يتفقان على رئيس حكام أجنبي

قال هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة إنه سيعمل على عودة الجماهير بالطاقة الكاملة خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا