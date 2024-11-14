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بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

10:26 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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كتب- نهى خورشيد:

كشف ياسمين حافط زوجة إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الوجه الآخر له بعيداً عن كرة القدم.

وقالت ياسمين في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي": "هو بيحب ياكل من إيدي أوي المكرونة بالبشاميل، انما أكتر أكلة بيحبها في حياته الكشري الأصفر، بس إمام مش أكيل أوي" .

وأضافت:"أجمل حاجة بحبها فيه إنه إنسان بجد، طيب وحنين وبيحب يراضي الناس كلها بجد، اي حد بيطلب منه حاجة بيعملها، و أكتر حاجة شدتني لي أنه مهتم بأهله جداً".

وعن أمنيتها قالت:" نفسي يبقى أحسن واحد في الدنيا، هو كدا كدا بالنسبالي احسن واحد في الدنيا كلها، ودايما يبقي أحسن لاعب مصر، وباذن الله أشوفه أحسن لاعب في إفريقيا، أنا لما بشوفه ناجح بكون فخورة بي ومش عايزة حاجة تانية من الدنيا".

إمام عاشور وزوجته إمام عاشور ياسمين حافظ الأهلي
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