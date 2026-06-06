أزمة التأشيرات مستمرة.. غموض موقف بعثة إيران في كأس العالم 2026

أثار موقف بعثة منتخب إيران، منافس مصر، جدلا واسعا قبل 5 أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بشأن تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المقرر أن تسافر بعثة إيران إلى المكسيك، اليوم السبت، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، على نقل معسكر المنتخب من توسان بولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

موقف منتخب إيران من كأس العالم 2026

أكدت قناة الكاس القطرية، نقلا عن السفير الأمريكي في تركيا توم براك، حصول لاعبي المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أن أعضاء المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، مما يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة من مركز تدريبهم في تيخوانا بالمكسيك، قبل أول مباراتين لهم بالقرب من لوس أنجلوس هذا الشهر.

وقال مسؤول أمريكي إن جميع لاعبي المنتخب الإيراني حصلوا على تأشيرات دخول، والمدربين وبعض أعضاء الطاقم الفني والإداري.

وأشار إلى أنه تم إصدار تأشيرات للرياضيين و"طاقم الدعم اللازم"، لكن بعض المتقدمين المنتسبين للفريق رُفضت طلباتهم لتقديمها "بذرائع كاذبة.

اقرأ أيضًا:

فيفا يتراجع عن قراره بشأن إحدى محظورات كأس العالم 2026

الحملاوي يعود لدائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل



