4 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة البرازيل وديا

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يجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 4 تغييرات على تشكيل منتخب مصر لمواجهة البرازيل الودية.

ويدفع حسام حسن بأحمد فتوح بدلا من كريم حافظ ومحمد عبد المنعم بدلا من حمدي فتحي، والثنائي مصطفى زيكو وهيثم حسن بدلا من إمام عاشور وتريزيجيه.

موعد مباراة مصر والبرازيل

يختتم منتخب مصر استعدادته لكأس العالم 2026، عندما يواجه البرازيل، قبل أيام 4 أيام من مباراته الافتتاحية في المجموعة السابعة أمام بلجيكا.

وتقام مباراة مصر والبرازيل، في الواحدة صباح غدا الأحد، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة البرازيل

جاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة البرازيل وديا كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية - مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: مصطفى زيكو – محمود تريزيجيه - هيثم حسن

الهجوم: مرموش

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