لمدة 7 ساعات.. احتجاز قائد منتخب العراق في مطار شيكاغو

تعرضت بعثة منتخب العراق لأزمة كبرى، خلال سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لكأس العالم 2026، بسبب احتجاز قائد أسود الرافدين لمدة 7 ساعات.

احتجاز لاعب منتخب العراق



ذكرت وكالة شفق نيوز، أن رحلة الوفد العراقي شهدت احتجاز قائد المنتخب أيمن حسين، في مطار شيكاغو من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن أيمن حسين غادر المطار منذ قليل، عقب انتهاء إجراءات التحقيق والتدقيق التي خضع لها، بعد احتجاز استمر نحو سبع ساعات.

بعثة منتخب العراق تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية



وصلت بعثة منتخب العراق إلى مقر إقامتهم في مدينة شيكاغو الأمريكية، صباح اليوم السبت.

ويشارك منتخب العراق في كأس العالم 2026، بعد غياب 40 عاما، بعد الفوز على بوليفيا في الملحق بهدفين مقابل هدف، وكان أيمن حسين صاحب هدف وصول أسود الرافدين للمونديال.

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