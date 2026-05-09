يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تقام المباراة على ملعب ستاد 5 يوليو، في العاشرة مساء اليوم، فيما تقام مباراة العودة يوم السبت 16 مايو الحالي.

معتمد جمال.. إصابة بيزيرا ووفاة والد شحاتة

يواجه معتمد جمال تحديا خلال المباراة، بغياب محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، الذي يمر بأزمة نفسية صعبة، عقب وفاة والده أثناء وجوده في الجزائر.

ويعاني الزمالك من أزمة في خط الهجوم، بإصابة البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق، خلال المباراة المسابقة.

وشارك بيزيرا في مران الزمالك الجماعي، مساء أمس، لكن معتمد جمال استقر على عدم الدفع به أساسا، ومشاركة شيكو بانزا بدلا منه.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران أمس، الذي أقيم على ستاد 5 يوليو، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة.

وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية وقام معتمد جمال المدير الفني بتوجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة

يفاضل الزمالك بين الثنائي محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم، لحل محل عمر جابر في الجبهة اليمنى، بينما يدفع بأحمد ربيع في وسط الملعب بدلا من محمد شحاتة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمود الونش - محمد إسماعيل أو محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد فتوح - أحمد ربيع - عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا - ناصر منسي - عدي الدباغ

