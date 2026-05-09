الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

21:45

يوفنتوس

حفيظ دراجي عن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة: "الأخوة أكبر من كل نتيجة"

كتب : هند عواد

11:26 ص 09/05/2026
تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عن مباراة الزمالك المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم، على لعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك على النهائي بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، فيما تأهل اتحاد العاصمة الجزائري بعد تخطي أسفي المغربي.

حفيظ دراجي يرحب بالزمالك

كتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "الزمالك المصري سيخوض هذا السبت ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية على أرضه في الجزائر، وأمام جمهورٍ عاشق لفريقه حتى النخاع، لكنه في الوقت ذاته جمهور أصيل يعرف كيف يكرم ضيوفه، خاصة عندما يكونون من أبناء مصر، بلد العراقة والحضارة والثقافة".

وأضاف: "في الجزائر، الشغف لا يتعارض مع الاحترام، والحماس لا يلغي قيم الضيافة. وإن ضاقت بكم المدرجات، فمكانكم محفوظ في القلوب قبل المقاعد".

واختتم: "وإن لم تتسع لكم المدرجات، نحملكم فوق رؤوسنا. مرحبًا بكم في أرض الأحرار، حيث التنافس شريف، وحيث الأخوة أكبر من كل نتيجة".

حفيظ دراجي الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري الكونفدرالية الأفريقية

