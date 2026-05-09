وصل عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 109 مليون نسمة اليوم السبت الموافق 9/5/2026، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان عدد السكان قد بلغ 108 مليون نسمة يوم السبت الموافق 16/8/2025 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان 109 مليون نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية، الفرق بين عدد المواليد والوفيات، قدرها مليون نسمة خلال 267 يوماً أي 8 شهور و27 يوماً.

ارتفاع متوسط المواليد اليومية

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية للوصول إلى 109 مليون نسمة لتصبح 267 يوماً مقابل 287 يوماً خلال المليون السابق و268 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق، نظراً لارتفاع متوسط أعداد المواليد اليومية خلال تحقق المليون الحالي إلى 5439 مولوداً مقابل 5165 مولوداً خلال فترة الوصول إلى 108 مليون نسمة و5385 مولوداً للوصول إلى 107 مليون نسمة، مع ارتفاع طفيف في متوسط أعداد الوفيات اليومية خلال فترة تحقق المليون الحالي والذي بلغ 1694 متوفى مقابل 1681 متوفى خلال فترة تحقق المليون السابق و1654 متوفى خلال فترة تحقق المليون الأسبق.

مولود كل 15.9 ثانية

وقد بلغ عدد المواليد 1.452 مليون خلال الفترة من 16/8/2025 إلى 9/5/2026 بمتوسط 5439 مولوداً يومياً و227 مولوداً كل ساعة و3.8 مولود في الدقيقة، بما يعني متوسط مولود كل 15.9 ثانية تقريباً.

تراجع معدل المواليد في 2025

ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2025 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، فقد انخفض معدل المواليد من 18.5 لكل ألف من السكان عام 2024 إلى 18.1 في الألف عام 2025، حيث سجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف أعلى معدلات للمواليد بواقع 22.8 و22.6 و22.3 و22.0 و20.6 لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والغربية والسويس أقل المعدلات بواقع 11.4 و14.4 و14.5 و14.8 و14.8 لكل ألف من السكان على الترتيب.

انخفاض معدل الإنجاب خلال آخر 5 سنوات

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب إلى أن بلغ 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025.

الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحدياً

وبالرغم من تراجع أعداد المواليد والزيادة السكانية، إلا أنها لا تزال تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.