شهدت محطات مونوريل شرق النيل في اليوم الثاني من التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى، كثافة ملحوظة في أعداد الركاب، وسط إقبال من المواطنين على تجربة وسيلة النقل الجديدة التي تربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل فترة التشغيل المجاني التي أعلنت عنها وزارة النقل خلال الأيام الأولى.

متى تم تشغيل المونوريل رسميًا؟

كانت وزارة النقل، أعلنت بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، يوم الأربعاء الماضي، في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك لخدمة جمهور الركاب يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً.

وأكدت "الوزارة" أن التشغيل جاء في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وتوفير وسيلة انتقال حديثة وسريعة وآمنة تربط شرق القاهرة بـالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية.

ونشرت "النقل" عددًا من الصور التي أظهرت تكدسًا نسبيًا داخل بعض القطارات والمحطات خلال ساعات الذروة، خاصة في محطات التجمع والمستثمرين والحي الحكومي، مع تزايد أعداد المواطنين الراغبين في تجربة المونوريل للمرة الأولى.

ويأتي هذا الإقبال بالتزامن مع إعلان "الوزارة" أن الخدمة ستكون مجانية خلال الأيام الثلاثة الأولى من التشغيل، بهدف إتاحة الفرصة للركاب للتعرف على المحطات وآلية التشغيل قبل تطبيق التعريفة الرسمية.

تفاصيل محطات مونوريل شرق النيل

تشمل المرحلة الأولى من المشروع 16 محطة، تبدأ من المشير طنطاوي، مرورًا بـوان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولًا إلى مدينة العدالة.

ويُعتبر المونوريل أحد أهم مشروعات النقل الحديثة، إذ يتميز بكونه وسيلة نقل كهربائية صديقة للبيئة، مزودة بعجلات مطاطية تقلل الضوضاء، إضافة إلى تجهيزات داخلية تشمل شاشات معلومات، وكاميرات مراقبة، ومقاعد مخصصة لذوي الهمم.

وتم تصميم المحطات بشكل حضاري حديث يضم مصاعد وسلالم كهربائية، مع ربط مباشر بين المونوريل ووسائل النقل الأخرى، وعلى رأسها القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة، بما يعزز تكامل شبكة النقل في شرق القاهرة.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام

مصدر بهيئة الأنفاق يكشف تفاصيل تشغيل مونوريل شرق النيل وموعد تحديد أسعار التذاكر