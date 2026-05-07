مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

حرس الحدود

1 2
20:00

زد

الدوري الأوروبي

فرايبورج

2 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

1 0
22:00

نوتينجهام فورست

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

1 1
22:00

شاختار دونيتسك

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 0
22:00

رايو فاييكانو

جميع المباريات

إعلان

كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟

كتب : نهي خورشيد

10:13 م 07/05/2026 تعديل في 10:25 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فيدريكو فالفيردي - Copy (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطة هدف فالفيردي الثاني لريال مدريد (1)
  • عرض 8 صورة
    فالفيردي
  • عرض 8 صورة
    لقطة هدف فالفيردي الثاني لريال مدريد - Copy (1)
  • عرض 8 صورة
    تشواميني وفالفيردي
  • عرض 8 صورة
    أوريلين تشواميني
  • عرض 8 صورة
    أوريلين تشواميني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحرك عاجل من قبل إدارة ريال مدريد عقب الأزمة التي اندلعت داخل غرفة ملابس الفريق بين الثنائي الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي خلال التدريبات الأخيرة.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة الملكي بدأت بالفعل دراسة إجراءات تأديبية بحق الثنائي، مع احتمالية اتخاذ قرار باستبعادهما بشكل مؤقت من الفريق في محاولة لفرض الانضباط داخل غرفة الملابس قبل المواجهات المقبلة.


وأكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات أن ريال مدريد سيصدر بيانات رسمية لتوضيح حقيقة ما حدث داخل مركز تدريبات فالديبيباس.


تفاصيل مشادة ثنائي الملكي


وبدأ الخلاف بين تشواميني وفالفيردي بعدما رفض الأخير مصافحة زميله قبل انطلاق المران الجماعي، ليتصاعد الخلاف لاحقاً داخل غرفة الملابس، مما أدي إلى تعرض النجم الأوروجوياني لكدمة قوية استدعت نقله إلى المستشفى.


موعد كلاسيكو الدوري الإسباني


وفي سياق آخر، يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة مصيرية أمام غريمه التقليدي برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، يوم الأحد 10 مايو 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إقرأ أيضاً:

"بسبب الخوف"..مدافع دورتموند يعلن اعتزال كرة القدم في سن الـ30

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خلاف تشواميني وفالفيردي ريال مدريد الكلاسيكو برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك فوري من الأجهزة الأمنية.. التعليم العالي تكشف تفاصيل واقعة كلية البنات
جامعات ومعاهد

تحرك فوري من الأجهزة الأمنية.. التعليم العالي تكشف تفاصيل واقعة كلية البنات
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قرب بندر عباس في جنوب إيران
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قرب بندر عباس في جنوب إيران
17 صورة.. إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل في ثاني أيام التشغيل
أخبار مصر

17 صورة.. إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل في ثاني أيام التشغيل
سمير فرج: واشنطن تحشد أكبر قوة عسكرية بالخليج منذ حرب العراق
أخبار مصر

سمير فرج: واشنطن تحشد أكبر قوة عسكرية بالخليج منذ حرب العراق
كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟
رياضة عربية وعالمية

كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر