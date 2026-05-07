كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحرك عاجل من قبل إدارة ريال مدريد عقب الأزمة التي اندلعت داخل غرفة ملابس الفريق بين الثنائي الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي خلال التدريبات الأخيرة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة الملكي بدأت بالفعل دراسة إجراءات تأديبية بحق الثنائي، مع احتمالية اتخاذ قرار باستبعادهما بشكل مؤقت من الفريق في محاولة لفرض الانضباط داخل غرفة الملابس قبل المواجهات المقبلة.



وأكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات أن ريال مدريد سيصدر بيانات رسمية لتوضيح حقيقة ما حدث داخل مركز تدريبات فالديبيباس.



تفاصيل مشادة ثنائي الملكي



وبدأ الخلاف بين تشواميني وفالفيردي بعدما رفض الأخير مصافحة زميله قبل انطلاق المران الجماعي، ليتصاعد الخلاف لاحقاً داخل غرفة الملابس، مما أدي إلى تعرض النجم الأوروجوياني لكدمة قوية استدعت نقله إلى المستشفى.



موعد كلاسيكو الدوري الإسباني



وفي سياق آخر، يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة مصيرية أمام غريمه التقليدي برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، يوم الأحد 10 مايو 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

