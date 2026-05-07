إعلان

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن وقف وجبات الأطقم الطبية

كتب : أحمد العش

11:58 م 07/05/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من وزير الصحة والسكان بإلغاء صرف الوجبات المخصصة للأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية، تحت ما وصف بـ"ترشيد النفقات".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار أو توجيه رسمي بهذا الشأن.

وأوضح المتحدث أن منظومة صرف الوجبات للعاملين بالمستشفيات الحكومية مستمرة بشكل طبيعي، وفقًا للوائح والقواعد المنظمة لذلك، خاصة للعاملين بالنوبات وفترات العمل التي تستلزم التواجد المتواصل داخل المنشآت الصحية.

وشددت "الوزارة" على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

691392523_1312331641078047_6871544564075008861_n

اقرأ أيضًا:

الصحة تكشف مستجدات إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة

وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز مستشفى صدر العباسية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة وجبات الأطقم الطبية حسام عبدالغفار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إغماء وبكاء.. 3 صور ولقطات أبكت القلوب في عزاء هاني شاكر
زووم

إغماء وبكاء.. 3 صور ولقطات أبكت القلوب في عزاء هاني شاكر
بينهم تامر وحماقي وأنغام.. 20 صورة من عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الغناء
زووم

بينهم تامر وحماقي وأنغام.. 20 صورة من عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الغناء

بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك
رياضة محلية

بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء المسلح على أرض زراعية بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء المسلح على أرض زراعية بالإسماعيلية
نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد
أخبار مصر

نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر