نفت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من وزير الصحة والسكان بإلغاء صرف الوجبات المخصصة للأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية، تحت ما وصف بـ"ترشيد النفقات".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار أو توجيه رسمي بهذا الشأن.

وأوضح المتحدث أن منظومة صرف الوجبات للعاملين بالمستشفيات الحكومية مستمرة بشكل طبيعي، وفقًا للوائح والقواعد المنظمة لذلك، خاصة للعاملين بالنوبات وفترات العمل التي تستلزم التواجد المتواصل داخل المنشآت الصحية.

وشددت "الوزارة" على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

