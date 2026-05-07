إعلان

بالصور| مرتضى منصور وحسين فهمي يقدمان العزاء في هاني شاكر

كتب : منى الموجي

09:31 م 07/05/2026 تعديل في 10:36 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصطفى كامل ومرتضى منصور
  • عرض 8 صورة
    مرتضى منصور يصل عزاء هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    مرتضى منصور في عزاء هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    حسين فهمي
  • عرض 8 صورة
    حسين فهمي في عزاء هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 8 صورة
    الفنان حسين فهمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- أحمد مسعد:

وصل الفنان حسين فهمي، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، قبل قليل إلى مسجد أبو شقة في بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر، الذي غادر عالمنا قبل أيام، بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في باريس.

نجوم الفن في عزاء هاني شاكر

واستقبل العزاء عددًا كبيرا من الشخصيات العامة ونجوم الفن، بينهم: النجم كريم عبدالعزيز والنجم ياسر جلال،الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان خالد زكي والفنان أحمد خالد صالح والموسيقار هاني مهنا والفنانة هيفاء وهبي والفنانة وفاء عامر.

تفاصيل رحيل هاني شاكر

وغادر هاني شاكر عالمنا في 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس، وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين.

اقرأ أيضا:

ليلى علوي تصل عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

أحمد خالد صالح برفقة حماه هاني مهنا في عزاء هاني شاكر – صور

مرتضى منصور حسين فهمي هاني شاكر الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
شئون عربية و دولية

"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
"لن أدفع هذا المبلغ".. تعليق مثير من ترامب بشأن أسعار تذاكر كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

"لن أدفع هذا المبلغ".. تعليق مثير من ترامب بشأن أسعار تذاكر كأس العالم
تحرك جديد لإنهاء ملف الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات - تفاصيل
أخبار مصر

تحرك جديد لإنهاء ملف الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات - تفاصيل
بالصور| مرتضى منصور وحسين فهمي يقدمان العزاء في هاني شاكر
زووم

بالصور| مرتضى منصور وحسين فهمي يقدمان العزاء في هاني شاكر
تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
علاقات

تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر