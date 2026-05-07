تصوير- أحمد مسعد:

وصل الفنان حسين فهمي، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، قبل قليل إلى مسجد أبو شقة في بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر، الذي غادر عالمنا قبل أيام، بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في باريس.

نجوم الفن في عزاء هاني شاكر

واستقبل العزاء عددًا كبيرا من الشخصيات العامة ونجوم الفن، بينهم: النجم كريم عبدالعزيز والنجم ياسر جلال،الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان خالد زكي والفنان أحمد خالد صالح والموسيقار هاني مهنا والفنانة هيفاء وهبي والفنانة وفاء عامر.

تفاصيل رحيل هاني شاكر

وغادر هاني شاكر عالمنا في 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس، وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين.

اقرأ أيضا:

ليلى علوي تصل عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

أحمد خالد صالح برفقة حماه هاني مهنا في عزاء هاني شاكر – صور