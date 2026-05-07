وصلت النجمة الكبيرة أنغام قبل قليل إلى عزاء أمير الغناء العربي المطرب الكبير هاني شاكر، كما تواجد رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر كابتن حسن شحاتة، في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في السادس من أكتوبر، لمواساة أسرة الراحل.

حضور عزاء هاني شاكر

وشهد العزاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس 7 مايو، توافد عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة إلى جانب الشخصيات العامة، ومن بينهم: هيفاء وهبي، مصطفى كامل، أشرف زكي، إلهام شاهين، مرتضى منصور، جمال مبارك، ليلى علوي، يسرا، محمد حماقي، محمد ثروت، محمد فؤاد.

تفاصيل رحيل هاني شاكر

جدير بالذكر أن حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد سماع خبر وفاة هاني، إذ رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، يوم 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء على الراحل بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير.

