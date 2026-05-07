بالصور| الخطيب وحسن شحاتة وأنغام يقدمون واجب العزاء في هاني شاكر

كتب : منى الموجي

10:41 م 07/05/2026 تعديل في 10:45 م
    أنغام في عزاء هاني شاكر
    محمود الخطيب في عزاء هاني شاكر
    أنغام
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة في عزاء هاني شاكر
    حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر
    كابتن حسن شحاتة
    الخطيب يصل عزاء هاني شاكر
    الخطيب في عزاء هاني شاكر

وصلت النجمة الكبيرة أنغام قبل قليل إلى عزاء أمير الغناء العربي المطرب الكبير هاني شاكر، كما تواجد رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر كابتن حسن شحاتة، في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في السادس من أكتوبر، لمواساة أسرة الراحل.

حضور عزاء هاني شاكر

وشهد العزاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس 7 مايو، توافد عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة إلى جانب الشخصيات العامة، ومن بينهم: هيفاء وهبي، مصطفى كامل، أشرف زكي، إلهام شاهين، مرتضى منصور، جمال مبارك، ليلى علوي، يسرا، محمد حماقي، محمد ثروت، محمد فؤاد.

تفاصيل رحيل هاني شاكر

جدير بالذكر أن حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد سماع خبر وفاة هاني، إذ رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، يوم 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء على الراحل بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير.

3 وزراء ومحافظ في عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر

تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟
سمير فرج: واشنطن تحشد أكبر قوة عسكرية بالخليج منذ حرب العراق
إعلام إيراني: القوات الإيرانية تستهدف وحدات أمريكية في مضيق هرمز
