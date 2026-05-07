أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وعُمان تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن الخليجي والعربي.

وأضاف "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توقيت الزيارة يحمل دلالة مهمة في ظل الاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات مؤخرًا من جانب إيران.

وأشار إلى أن مصر تؤكد دائمًا دعمها للدول العربية الخليجية، وترفض رفضًا قاطعًا أي اعتداءات تتعرض لها هذه الدول.

وتابع أن الزيارة تبعث برسالة مفادها أن مصر تعمل دائمًا على تخفيف حدة الأزمات في المنطقة، والسعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية لها.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن تداعيات الأزمة الإيرانية الأمريكية لا تقتصر على الأطراف المباشرة فقط، بل تمتد إلى العالم كله سياسيًا واقتصاديًا.

وأكد الدكتور إكرام بدر الدين أن الرئيس السيسي شدد على وحدة المصير العربي المشترك، وأن ما يمس الإمارات يمس مصر.