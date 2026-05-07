قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول تقدمت بطلبات لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات نتيجة زيادة التكلفة التشغيلية والرأسمالية خلال الفترة الماضية.

وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن الجهاز أخذ وقتًا كافيًا لدراسة هذه الطلبات، سعيًا لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع الحيوي وعدم زيادة الأعباء على المستخدمين.

وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار تراوحت بين 9% و15% فقط، رغم أن الزيادة الفعلية في مدخلات الإنتاج كانت أكبر بكثير، موضحًا أن ارتفاع تكلفة المحروقات والعمالة وسلاسل الإمداد كان السبب الرئيسي.

ولفت إلى أن مصر تشهد زيادة سنوية في استهلاك الإنترنت تصل إلى 36%، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات الجيل الخامس وتحويل شبكات الإنترنت الأرضي من النحاس إلى الألياف الضوئية.

إلزام شركات الاتصالات بطرح تخفيضات وعروض جديدة

أكد "إبراهيم"، أن الجهاز ألزم شركات الاتصالات بطرح عروض وتخفيضات جديدة خلال موسم الصيف والأعياد لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المكالمات الصوتية لم تشهد أي زيادة سواء على المحمول أو الأرضي.

وأضاف أن كروت الشحن ظلت كما هي دون تغيير، مع طرح كارت جديد بقيمة 5 جنيهات استجابة لطلبات المستخدمين الذين لا يستهلكون كامل سعة الإنترنت الشهرية، بما يعكس حرص الجهاز على تلبية احتياجات السوق.