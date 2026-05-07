

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للاعتداء من قِبل عدد من الأشخاص على قطعة أرض زراعية يمتلكها بمحافظة الإسماعيلية، تحت تهديد السلاح وإطلاق أعيرة نارية، مع زعمه عدم استجابة الأجهزة الأمنية لاستغاثته.

فيديو الإسماعيلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 مايو الجاري تلقى مركز شرطة أبو صوير بلاغًا من محامٍ بصفته وكيلاً عن والد القائم على نشر الفيديو، أفاد فيه بتضرره من مقاول وأحد مستأجري قطعة الأرض محل النزاع، لقيامهما بالتعدي على الحد الفاصل للأرض وإتلاف بعض المزروعات ومنعه من دخولها، بدعوى الاستيلاء عليها.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو إطلاق النار

وبسؤال المقاول، قرر أن الأرض آلت إليه بالميراث عن والدته منذ عام 2001، وأن خلافات قائمة بينه وبين الشاكي بشأن ملكية جزء من الأرض، مشيرًا إلى حصوله على قرار تمكين بتاريخ 28 أكتوبر 2025. كما اتهم الشاكي ونجله بالتعدي المتكرر على الأرض، موضحًا أن الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو هم من مستأجري الأرض والعاملين على زراعتها.

كما أفاد المستأجرون بأنه أثناء تواجدهم بالأرض لمباشرة أعمال الزراعة، حضر القائم على نشر الفيديو وحاول التعدي على الأرض، فقاموا بمنعه دون وقوع أي اعتداءات أو إطلاق أعيرة نارية.

كشف المستور

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه سائق وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، أقر بوجود خلافات مالية بينه وبين المقاول بشأن ملكية الأرض، واعترف باختلاق واقعة التعدي وإطلاق الأعيرة النارية بدافع الكيد والنكاية.

وأضاف أنه اتصل بشرطة النجدة، وحضرت قوة أمنية بالفعل، إلا أنه رفض مقابلتها خشية ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس في إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

