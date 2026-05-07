الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

حرس الحدود

1 1
20:00

زد

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

0 0
21:00

النصر

حقيقة معاناة مارادونا من اضطرابات نفسية.. اعترافات صادمة من معالجه النفسي

كتب : نهي خورشيد

08:30 م 07/05/2026

مارادونا

كشف كارلوس دياز الأخصائي النفسي والمعالج المختص بالإدمان ضمن الفريق الطبي المعالج للأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، معاناة الراحل من اضطراب ثنائي القطب واضطراب الشخصية النرجسية، إلى جانب إدمانه للكحول والمواد المخدرة.


تصريحات صادمة من معالج مارادونا النفسي


وصرح دياز بذلك خلال شهادته أمام محكمة سان إيسيدرو ضمن القضية التي يحاكم فيها سبعة أفراد من الطاقم الطبي بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة نجم الأرجنتين السابق.


وأوضح دياز أن مارادونا كان يعاني من ثلاث حالات مزمنة، مؤكداً أن علاجه لم يكن يقتصر فقط على الإدمان بل شمل أيضاً اضطرابات نفسية معقدة.


وأشار أنه التقى مارادونا في أكتوبر2020 قبل وفاته بشهر واحد، ولاحظ رغبته حقيقية في التغيير والتخلص من الإدمان، مضيفاً أنه خضع لبرنامج امتناع عن تعاطي الكحول والمخدرات وهو ما أكدته نتائج تحليل السموم بعد وفاته.


وتابع دياز أن إدمان مارادونا كان مرتبطاً بنجاحاته الرياضية، موضحاً أنه كان يواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع الإحباط والفشل.


تفاصيل وفاة أسطورة الأرجنتين


وكان مارادونا توفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عاماً، نتيجة أزمة قلبية تنفسية ووذمة رئوية أثناء تلقيه الرعاية المنزلية بعد خضوعه لجراحة في المخ.


ونفى أفراد الطاقم الطبي السبعة مسؤوليتهم عن وفاته، مؤكدين أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية ورغم ذلك يواجهون أحكاماً تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 8 و25 عاماً حال إدانتهم.

بالصور- جمال مبارك وشخصيات عامة في عزاء الراحل هاني شاكر
بالصور- جمال مبارك وشخصيات عامة في عزاء الراحل هاني شاكر
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
النيابة العامة تأمر بإحالة أحد مالكي مدرسة "هابي لاند" ببشتيل للجنايات
النيابة العامة تأمر بإحالة أحد مالكي مدرسة "هابي لاند" ببشتيل للجنايات
"متحللة بالكامل".. العثور على جثة مجهولة الهوية في كفر الشيخ
"متحللة بالكامل".. العثور على جثة مجهولة الهوية في كفر الشيخ

