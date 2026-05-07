كشف كارلوس دياز الأخصائي النفسي والمعالج المختص بالإدمان ضمن الفريق الطبي المعالج للأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، معاناة الراحل من اضطراب ثنائي القطب واضطراب الشخصية النرجسية، إلى جانب إدمانه للكحول والمواد المخدرة.



تصريحات صادمة من معالج مارادونا النفسي



وصرح دياز بذلك خلال شهادته أمام محكمة سان إيسيدرو ضمن القضية التي يحاكم فيها سبعة أفراد من الطاقم الطبي بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة نجم الأرجنتين السابق.



وأوضح دياز أن مارادونا كان يعاني من ثلاث حالات مزمنة، مؤكداً أن علاجه لم يكن يقتصر فقط على الإدمان بل شمل أيضاً اضطرابات نفسية معقدة.



وأشار أنه التقى مارادونا في أكتوبر2020 قبل وفاته بشهر واحد، ولاحظ رغبته حقيقية في التغيير والتخلص من الإدمان، مضيفاً أنه خضع لبرنامج امتناع عن تعاطي الكحول والمخدرات وهو ما أكدته نتائج تحليل السموم بعد وفاته.



وتابع دياز أن إدمان مارادونا كان مرتبطاً بنجاحاته الرياضية، موضحاً أنه كان يواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع الإحباط والفشل.



تفاصيل وفاة أسطورة الأرجنتين



وكان مارادونا توفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عاماً، نتيجة أزمة قلبية تنفسية ووذمة رئوية أثناء تلقيه الرعاية المنزلية بعد خضوعه لجراحة في المخ.



ونفى أفراد الطاقم الطبي السبعة مسؤوليتهم عن وفاته، مؤكدين أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية ورغم ذلك يواجهون أحكاماً تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 8 و25 عاماً حال إدانتهم.

