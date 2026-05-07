أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الحرب لا تقتصر على العمليات البرية والبحرية والجوية فقط، بل تشمل أيضًا الحرب النفسية.

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن الولايات المتحدة نفذت أكبر تجمع عسكري لها في منطقة الخليج منذ حرب العراق.

وأشار إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس مهلة زمنية تصل إلى 60 يومًا لاتخاذ قرار بتنفيذ عمليات عسكرية، دون تجاوز هذه المدة.

وتابع أن بعض التفسيرات داخل الكونجرس الأمريكي أوضحت أن احتساب مهلة الـ60 يومًا قد يتأثر بإعلان وقف إطلاق النار.

سمير فرج يكشف سبب التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج

شدد الخبير العسكري، على أن التحركات الأمريكية الحالية في الخليج تحمل رسائل ضغط وردع واضحة موجهة إلى إيران.

وأكد اللواء سمير فرج أن الحروب أصبحت مركبة، وتشمل الجوانب النفسية والسياسية والعسكرية في آن واحد.