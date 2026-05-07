تصوير- أحمد مسعد- هاني رجب:

يواصل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسياسيين التوافد على عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، المقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان من أبرز الحضور في عزاء أمير الغناء العربي هاني شاكر، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلامية لميسالحديدي، الكاتبة فاطمة نعوت، المستشار خالد محجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، يسرا، لبلبة، هالة سرحان، الفنان هاني رمزي، الفنان كريم عبد العزيز في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

وإليكم أبرز لقطات عزاء الراحل هاني شاكر:

طائرة "درون" توثق عزاء هاني شاكر

وثقت طائرة "درون" مراسم عزاء الفنان هاني شاكر، وكان في استقبال الوافدين على العزاء نجله شريف، الذي ظهر متأثرا بفراق والده.

جمال مبارك يصل عزاء هاني شاكر

وكان من أبرز الوافدين على عزاء الراحل هاني شاكر، جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، الذي قدم واجب العزاء لعائلته ومحبيه.

وصول رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق محمد مصيلحي

شارك محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق في عزاء الراحل هاني شاكر، وقدم واجب العزاء لأسرته ومحبيه.

هيفاء وهبي تصل العزاء تحت حراسة مشددة

وصلت منذ قليل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عزاء الفنان الراحل هاني شاكر الذي يقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، تحت حراسة مشددة، إذ ظهرت هيفاء وهبي ومن حولها عدد من الجاردات

تأثر خالد زكي برحيل صديق عمره

قدم الفنان خالد زكي واجب العزاء في الفنان الراحل هاني شاكر، وظهر خالد زكي متأثرا برحيل صديق عمره، وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة وعزاء هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

