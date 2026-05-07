

أكد حسين دهيري لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، جاهزية فريقه لخوض نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك.



أبرز تصريحات لاعب اتحاد العاصمة الجزائري



وقال دهيري في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، إن الفريق يستفيد من كافة الإمكانيات المتوفرة خلال المعسكر الحالي، موضحاً أن اللاعبين يعملون بتركيز كبير استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الفريق المصري.



وأضاف لاعب اتحاد العاصمة أن النهائي يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لهم، مؤكداً رغبة جميع اللاعبين في الظهور بأفضل صورة ممكنة لإسعاد جماهير النادي والتتويج باللقب القاري.



وأشار دهيري إلى أن عناصر الفريق تدرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، خاصة أن الزمالك يعد من أكثر ذات الخبرة على الساحة الإفريقية وهوما يتطلب أقصى درجات التركيز طوال المباراتين.



وشدد لاعب اتحاد العاصمة على أن فريقه سيبذل كل ما لديه من أجل حصد لقب الكونفدرالية.



موعد مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية



ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم السبت 9 مايو الجاري على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وكان الفارس الأبيض تأهل إلى المباراة النهائية عقب تفوقه على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي.



في المقابل، بلغ اتحاد العاصمة النهائي بعد فوزه على أولمبيك آسفي المغربي بهدفين مقابل هدف في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

