استقر فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة قوية على ملعب أليانز أرينا، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ستانيسيتش – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – ألفونسو ديفيز

خط الوسط:جوشوا كيميش – ألكسندر بافلوفيتش

خط الوسط الهجومي: مايكل أوليس – جمال موسيالا – لويس دياز

خط الهجوم: هاري كين

ويخوض هاري كين المباراة بشكل أساسي في قيادة هجوم الفريق البافاري، في محاولة لتعويض خسارة الذهاب أمام الفريق الفرنسي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، ما يمنح المواجهة طابعًا ناريًا في لقاء الإياب المرتقب.

