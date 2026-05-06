مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

جميع المباريات

إعلان

هاري كين أساسيًا.. تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

كتب : محمد الميموني

01:09 م 06/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ (2)
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ (4)
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة قوية على ملعب أليانز أرينا، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ستانيسيتش – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – ألفونسو ديفيز

خط الوسط:جوشوا كيميش – ألكسندر بافلوفيتش

خط الوسط الهجومي: مايكل أوليس – جمال موسيالا – لويس دياز

خط الهجوم: هاري كين

ويخوض هاري كين المباراة بشكل أساسي في قيادة هجوم الفريق البافاري، في محاولة لتعويض خسارة الذهاب أمام الفريق الفرنسي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، ما يمنح المواجهة طابعًا ناريًا في لقاء الإياب المرتقب.

اقرأ ايضاً:

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بايرن ميونخ اري كين وري أبطال أوروبا اريس سان جيرمان شكيل بايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة
أخبار العقارات

"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر
مريض نفسي.. الداخلية توضح حقيقة فيديو رشق المارة بالطوب بالقاهرة
حوادث وقضايا

مريض نفسي.. الداخلية توضح حقيقة فيديو رشق المارة بالطوب بالقاهرة

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
أخبار مصر

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات الأربعاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي