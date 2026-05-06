الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على بايرن ميونخ، مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتقدم باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، بعد أن سجل عثمان ديمبيلي هدف الفوز، في مباراة كانت الأعلى تسجيلاً للأهداف في نصف نهائي كأس أوروبا منذ فوز آينتراخت فرانكفورت على رينجرز بنتيجة 6-3 في موسم 1959-1960.

ويحتاج بايرن للفوز بهدفين على الأقل للوصول إلى النهائي، بينما يكفي باريس سان جيرمان التعادل لانتزاع بطاقة التأهل.

أرقام تاريخية قبل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

نجح بايرن ميونخ في قلب تأخره في مباراة الذهاب أربع مرات في 16 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا (منذ موسم 1992-1993)، مع ذلك، لم ينجح في ذلك في أي من مباريات نصف النهائي السابقة، حيث خرج من البطولة في جميعها الخمس.

فريق واحد فقط سجل خمسة أهداف في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا وتم إقصاؤه في تلك المباراة، مانشستر سيتي ضد موناكو في دور الـ16 لموسم 2016-2017، على الرغم من أن ذلك كان بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض التي تم إلغاؤها الآن (فوز 5-3 في مباراة الذهاب، وخسارة 1-3 في مباراة الإياب).

وسجل باريس سان جيرمان 43 هدفاً مقابل 42 هدفاً لبايرن ميونخ؛ والرقم القياسي للأهداف المسجلة في حملة كأس أوروبا (على مر التاريخ منذ عام 1955) هو 45 هدفاً سجلها برشلونة في موسم 1999-2000.

الذكاء الاصطناعي يتوقع مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وفقا لموقع الإحصائيات، فاز بايرن ميونخ بنسبة 52.7% من أصل 10,000 محاكاة قبل المباراة، بينما تفوق باريس سان جيرمان مجدداً بنسبة 27.2% منها، وتبلغ نسبة احتمال التعادل، الذي يكفي لتأهل باريس سان جيرمان، 20.1%.

ويعتبر باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً للتأهل بشكل عام، حيث حقق ذلك في 57.8% من عمليات المحاكاة، بينما تأهل بايرن ميونخ في النسبة المتبقية البالغة 42.2%.

