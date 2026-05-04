أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طاقم حكام مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان فاز بنتيجة 5 ـ 4 في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي.

طاقم تحكيم مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

من المقرر أن يدير مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، الحكم البرتغالي "جواو بينهيرو".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها بينهيرو قيادة مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.