علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الجدل المثار حول ارتفاع أسعار تذاكر بطولة كأس العالم 2026، بعد وصول سعر تذكرة المباراة النهائية إلى نحو مليوني دولار في السوق الثانوية.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وخلال كلمته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي، أوضح إنفانتينو أن الأسعار المتداولة لا تعكس بالضرورة السعر الرسمي للتذاكر، قائلًا إن بيع التذاكر في السوق السوداء بهذه الأرقام لا يعني أن أحدًا سيشتريها بالفعل.

وفي تعليق ساخر، أضاف رئيس فيفا: "إذا اشترى أحدهم تذكرة للمباراة النهائية بمليوني دولار، فسأحضر له شخصيًا شطيرة هوت دوج ومشروبًا غازيًا لضمان تجربة رائعة".

وأكد إنفانتينو أن فيفا يعمل داخل سوق عالمي متطور في صناعة الترفيه، مشيرًا إلى أن آلية إعادة بيع التذاكر في بعض الدول مثل الولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الثانوية.

وأوضح أن التذاكر التي تُطرح بسعر منخفض قد يعاد بيعها لاحقًا بأسعار أعلى بكثير، مشيرًا إلى أن بعض التذاكر في السوق الثانوية تجاوزت ضعف قيمتها الأصلية.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الطلب الكبير على البطولة، مؤكدًا أن فيفا تلقى أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2026، مقارنة بأقل من 50 مليون طلب في نسختي 2018 و2022، لافتًا إلى أن 25% من تذاكر دور المجموعات طُرحت بأسعار تقل عن 300 دولار.