نجح فريق أرسنال في حجز بطاقة التأهل رسميًا لنهائي دوري أبطال أوروبا، علي حساب أتليتكو مدريد بعد الفوز بهدف دون رد في نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين أرسنال وأتليتكو مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذه النتيجة تأهل أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لفوزه 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر أرسنال الفائز من النصف نهائي الأخر بين باريس سان جيرمان، لتحديد منافسه بالمباراة النهائية.

تشكيل آرسنال أمام أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: لويس سكيلي - ديكلان رايس - إيزي.

الهجوم: لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: روجيري، هانكو، مارك بوبيل، لي نورماند

الوسط: كوكي، يورينتي، جوليانو سيميوني

الهجوم: جريزمان، ألفاريز، لوكمان

متابعة مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 8: فرصة هدف لأتلتيكو مدريد بعد تمريرة ويقابلها ألفاريز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

الدقيقة 11: فرصة ضائعة.. هجمة لصالح أتلتيكو مدريد وكادت الكرة ان تكون هدف بعد عرضية من جريزمان قابلها ألفاريز بضربة رأسية تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال

الدقيقة 19: فرصة هدف لارسنال بعد تمريرة ويقابلها جابرييل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 24: محاولات توغل من لاعبي أرسنال داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول. الدقيقة 35: أرسنال يطالب بركلة جزاء بعد سقوط تروسارد والحكم لم يحتسب شيء

الدقيقة 45: هدف أول لأرسنال بعد تسديدة قوية من تروسارد ويتصدى لها أوبلاك وترتد الكرة ومتابعة وتسديدة من ساكا من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد سجله ساكا.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد.

الدقيقة 49: عرضية لأرسنال من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع.

الدقيقة 66: هدف مؤكد ضائع لأرسنال بعد كرة عرضية ويقابلها جيوكيريس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء منفردا وتمر الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 84: فرصة لارسنال بعد كرة عرضية من ضربة حرة وارتقاء ورأسية من ويليام ساليبا داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 85: عرضية لأرسنال من ركنية نفذها رايس والدفاع يبعد الكرة.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 9 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 90+5: إنتهاء مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد بفوز الجانرز بهدف دون رد ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1.