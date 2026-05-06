التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار باقات المحمول والإنترنت في مصر



قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسمه، لـ "مصراوي"، إن أسعار كروت الفكة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 9% و15%، إلى جانب زيادة أسعار بعض باقات المحمول شاملة الضرائب وباقات الإنترنت الثابت بنفس النسبة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن في صباح اليوم، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

وأشار إبراهيم إلى أنه على سبيل المثال، فإن كارت شحن الرصيد الذي يبلغ سعره 100 جنيه ما زال يمنح رصيدا بقيمة 70 جنيها كما هو دون تغيير.

وأضاف أن الزيادات ستقتصر على الباقات فقط، بينما لن تتغير أسعار المحاسبة بالدقيقة، مثل 14 أو 19 قرشًا للدقيقة.

وأوضح إبراهيم أن كروت الفكة تقدم في صورة باقات وليس رصيدا.

وأشار إلى بدء تطبيق الزيادات اعتبارا من اليوم، على أن تقوم شركات الاتصالات بتعديل أسعارها تدريجيا.

كما أكد إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد نفاد الباقة.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان اليوم، أن قرار تحريك الأسعار جاء نتيجة متغيرات اقتصادية وتشغيلية أثرت على تكلفة تقديم الخدمة، في مقدمتها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول.

وأضاف الجهاز أن شركات الاتصالات تأثرت أيضا بارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن الدولي واضطرابات سلاسل الإمداد عالميا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، وبالتالي زيادة التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكات.

اقرأ أيضًا:

حتى بعد نفاد الباقة.. إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية لأول مرة

تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر

تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي