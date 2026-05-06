تنقل قناتان مجانيتان مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مساء اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفًا على بايرن ميونخ، في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، بعد أن سجل عثمان ديمبيلي هدف الفوز، في مباراة كانت الأعلى تسجيلًا للأهداف في نصف نهائي كأس أوروبا منذ فوز آينتراخت فرانكفورت على رينجرز بنتيجة 6-3 في موسم 1959-1960.

قنوات مجانية تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، على قناتي اليونانية Mega TV والتركية TRT1.

ويمكن مشاهدة المباراة من خلال التردد التالي:

1- القناة اليونانية Mega TV

القمر هيلاسات 39 شرقًا

تردد: 12352

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 11568

2- القناة التركية TRT1

القمر تركسات 42 شرقًا

تردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

اقرأ أيضًا:

"قولتلهم اتبسطوا".. أول تعليق من رئيس إنبي بعد الخسارة بثلاثية من الأهلي

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان



