دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

قبل 36 يومًا من كأس العالم.. هل يقود صلاح مصر لتحقيق أول انتصار؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 06/05/2026

محمد صلاح

بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2026، البطولة التي تقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويستعد منتخب مصر للمشاركة ضمن المجموعة السابعة.
وكانت مصر أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى كأس العالم، عندما شاركت في نسخة 1934 بإيطاليا، وبعد ذلك، احتاج "الفراعنة" إلى 56 عامًا للعودة مجددًا، ثم 28 عامًا أخرى للمشاركة الثالثة.

إنجاز تاريخي ينتظر منتخب مصر في المونديال

بعد الغياب عن النسخة الماضية، نجح منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2026، وهو يسعى لتحقيق إنجاز لم يسبق له تحقيقه في مشاركاته الثلاث السابقة، تحقيق الفوز.
كانت مشاركة مصر في مونديال 1934 قصيرة، حيث أقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب المباشر، ليودع الفريق من مباراته الأولى أمام المجر.

وفي نسخة إيطاليا 1990، التي أقيمت بنظام المجموعات، تعادل المنتخب مع هولندا في المباراة الافتتاحية، لكنه فشل في تحقيق أي فوز أمام أيرلندا وإنجلترا، لينهي البطولة في المركز الأخيرة بالمجموعة السادسة.
أما في مونديال 2018، ودع منتخب مصر بنفس السيناريو، بعد خسارة جميع مبارياته واحتلال المركز الأخير في المجموعة الأولى.

منتخب مصر في كأس العالم

في نسخة 2026، أوقعت القرعة مصر في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يطمح المنتخب لتفادي خروج مبكر جديد، وتحقيق أول انتصار في تاريخه بكأس العالم.
ومن المنتظر أن تكون هذه البطولة الظهور الأخير لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 67 هدفًا دوليًا خلال 115 مباراة.
كما يتقاسم لقب الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم، بعدما سجل هدفين، بالتساوي مع عبد الرحمن فوزي، صاحب هدفي نسخة 1934.
وسيبلغ صلاح عامه الـ34 يوم المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا، ويُعد النجم الأبرز في صفوف المنتخب، حيث يعول عليه كثيرًا لقيادة الفريق نحو تحقيق إنجاز يحسب لهذه النسخة من البطولة.

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
