قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟



قفزت أسعار الذهب اليوم مدعومة بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا بنسبة 3.09% إلى نحو 4697 دولار للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4646 جنيهًا للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6970 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7965 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 55760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247711 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.09% إلى نحو 4697 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.