استقر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويستعد الفريق الباريسي لخوض مواجهة حاسمة أمام العملاق البافاري، في ظل سعيه لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: وارن زائير إيمري – ماركينيوس – لوكاس باتشو – نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس – فيتينيا – فابيان رويز

خط الهجوم: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا

ويغيب عن صفوف الفريق أشرف حكيمي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ما يمثل ضربة مؤثرة للمدرب الإسباني قبل هذه المواجهة المرتقبة.

ويسعى باريس سان جيرمان لتأكيد تفوقه بعد مباراة الذهاب، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تضمن له العبور إلى النهائي الأوروبي.

