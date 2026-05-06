دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

12:18 م 06/05/2026

باريس سان جيرمان

استقر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويستعد الفريق الباريسي لخوض مواجهة حاسمة أمام العملاق البافاري، في ظل سعيه لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: وارن زائير إيمري – ماركينيوس – لوكاس باتشو – نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس – فيتينيا – فابيان رويز

خط الهجوم: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا

ويغيب عن صفوف الفريق أشرف حكيمي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ما يمثل ضربة مؤثرة للمدرب الإسباني قبل هذه المواجهة المرتقبة.

ويسعى باريس سان جيرمان لتأكيد تفوقه بعد مباراة الذهاب، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تضمن له العبور إلى النهائي الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع بايرن ميونخ

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات الأربعاء
"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة
10 صور لـ أشهر جميلات برج العذراء
