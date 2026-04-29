الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

4 1
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 0
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

جريزمان وألفاريز يقودان هجوم أتلتيكو أمام آرسنال بدوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

09:27 م 29/04/2026 تعديل في 09:28 م

أنطوان جريزمان

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة آرسنال في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.


موعد ومكان مواجهة أتلتيكو مدريد وآرسنال

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ميتروبوليتانو المباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


تشكيل أتليتكو مدريد لموقعة آرسنال


وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في خط الدفاع: ماركوس لورينتي – مارك بوبيل – ديفيد هانكو – ماتيو روجيري

في خط الوسط: جوليانو سيميوني – كوكي – جوني كاردوسو – أديمولا لوكمان

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز

فيما ضمت قائمة البدلاء كلاً من: خوان موسو، إيسكوافيل، ميندوزا، سورلوث، أليكس باينا، ألمادا، لينجيليت، مولينا، فارجاس، لي نورماند، بونار، جوليو دياز.

إقرأ أيضاً:

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
وزير العدل: توحيد دعاوى النفقة وإعفاؤها من الرسوم القضائية في قانون الأسرة
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من ابنة محمود الخطيب بعد الهجوم على
البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"