كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة آرسنال في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.



موعد ومكان مواجهة أتلتيكو مدريد وآرسنال

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ميتروبوليتانو المباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل أتليتكو مدريد لموقعة آرسنال



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في خط الدفاع: ماركوس لورينتي – مارك بوبيل – ديفيد هانكو – ماتيو روجيري

في خط الوسط: جوليانو سيميوني – كوكي – جوني كاردوسو – أديمولا لوكمان

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز

فيما ضمت قائمة البدلاء كلاً من: خوان موسو، إيسكوافيل، ميندوزا، سورلوث، أليكس باينا، ألمادا، لينجيليت، مولينا، فارجاس، لي نورماند، بونار، جوليو دياز.

