الكهرباء توقع عقد تطوير محطة محولات جرجا بسوهاج لرفع كفاءة الشبكة القومية

كتب : محمد صلاح

01:55 م 06/05/2026
شهدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقد جديد لتطوير البنية التحتية الكهربائية بمحافظة سوهاج، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت.

ووقعت المهندسة مني رزق عقدًا مع شركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية -إنشاء وخدمات لتنفيذ مشروع تأهيل محطة محولات جرجا التابعة لمنطقة كهرباء مصر العليا مثل شركة الخرافي في التوقيع المهندس إيليا صابر المدير التنفيذي.

وحضر مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي والمهندس محمد مصطفي مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي والمهندس احمد عبد الصبور مدير العمليات بشركة الخرافي إلى جانب ممثلي شركة الخرافي ناشيونال.

ويتضمن المشروع تطوير المحطة من جهد 33 ك.ف بسعة (20×2) م.ف.أ إلى جهد 11/66 ك.ف بسعة (40×3) م.ف.أ باستخدام مهمات من النوع المعزول بالغاز (GIS) وربطها بالشبكة القومية الموحدة دون أن يشمل نطاق العقد توريد المحولات الرئيسية.

ويهدف المشروع إلى استيعاب الأحمال الحالية والمتزايدة بالمنطقة ومواكبة خطط التوسع المستقبلية في استهلاك الطاقة بما يسهم في رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد. وأكدت المهندسة مني رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل جهودها في ضوء توجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت للحفاظ على استقرار وأمان الشبكة القومية الموحدة ودعم خطط التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

