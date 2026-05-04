احتفل النجم المصري حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب بنادي برشلونة، مع زملائه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني للشباب، عقب الفوز على مونت كارلو أمس.

وحسم فريق شباب البارسا، لقب بطولة الدوري الإسباني تحت 19 عاما لصالحه، بعد فوزه الكبير على حساب منافسه مونت كارلو بتسعة أهداف دون مقابل.

تألق عبد الكريم مع برشلونة أمام مونت كارلو

وشهدت مباراة شباب برشلونة أمام مونت كارلو، تألق النجم المصري الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في اللقاء.

وبهاتريك عبد الكريم في شباك مونت كارلو، يكون رفع عدد أهدافه مع شباب برشلونة، إلى 4 أهداف منذ الانضمام للفريق في يناير الماضي.

وظهر صاحب الـ18 عاما خلال احتفاله مع زملائه بحصد اللقب، هو يمسك في يده الكرة التي لعبت بها المباراة، للاحتفاظ بها للذكرى بعد تسجيله هاتريك.

عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وكان عبد الكريم انضم إلى فريق برشلونة، في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة بعقد لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء.

