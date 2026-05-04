حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزاً مهماً على مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آر سي دي بإقليم كتالونيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لموسم 2025.

لقطات مثيرة في المباراة

وكاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية ارتدت من القائم.

وبعدها بثلاث دقائق، تلقى ريال مدريد ضربة مؤثرة بإصابة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، ليغادر أرضية الملعب.

أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ونجح ريال مدريد في فك التكتل الدفاعي مع بداية الشوط الثاني، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة مميزة من جونزالو جارسيا استغلها فينيسيوس جونيور ليسجل من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 10 دقائق فقط، عزز الفريق تقدمه بالهدف الثاني بعد لمسة فنية رائعة بالكعب من جود بيلينجهام، وصلت إلى فينيسيوس الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ترتيب الفريقين عقب المباراة

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 11 نقطة، بعد وصول الأخير إلى 88 نقطة، ليتم تأجيل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل مؤقت.

موعد مباراة الكلاسيكو

يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في كلاسيكو مرتقب على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الأحد 10 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

