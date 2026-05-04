مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

ريال مدريد يضرب إسبانيول بثنائية ويؤجل تتويج برشلونة بالليجا

كتب : نهي خورشيد

12:46 ص 04/05/2026

فينيسيوس جونيور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزاً مهماً على مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آر سي دي بإقليم كتالونيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لموسم 2025.

لقطات مثيرة في المباراة

وكاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية ارتدت من القائم.
وبعدها بثلاث دقائق، تلقى ريال مدريد ضربة مؤثرة بإصابة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، ليغادر أرضية الملعب.

أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ونجح ريال مدريد في فك التكتل الدفاعي مع بداية الشوط الثاني، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة مميزة من جونزالو جارسيا استغلها فينيسيوس جونيور ليسجل من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 10 دقائق فقط، عزز الفريق تقدمه بالهدف الثاني بعد لمسة فنية رائعة بالكعب من جود بيلينجهام، وصلت إلى فينيسيوس الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ترتيب الفريقين عقب المباراة

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 11 نقطة، بعد وصول الأخير إلى 88 نقطة، ليتم تأجيل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل مؤقت.

موعد مباراة الكلاسيكو

يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في كلاسيكو مرتقب على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الأحد 10 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

إقرأ أيضاً:

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة ريال مدريد إسبانيول الليجا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
حوادث وقضايا

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
حوادث وقضايا

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
لماذا أعاد هاني شاكر ومحمد ثروت غناء "بلدي" بعد مرور 40 عامًا؟
زووم

لماذا أعاد هاني شاكر ومحمد ثروت غناء "بلدي" بعد مرور 40 عامًا؟
دفاع المتهم بقتل 8 "دهابة" في جبال سفاجا يكشف مستجدات الواقعة
حوادث وقضايا

دفاع المتهم بقتل 8 "دهابة" في جبال سفاجا يكشف مستجدات الواقعة
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة