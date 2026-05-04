كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل جديدة تتعلق بقائمة منتخب مصر المبدئية استعدادًا لكأس العالم 2026.

حقيقة استبعاد ثنائي الزمالك من قائمة الفراعنة

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني لمنتخب مصر لم يتخذ قراراً باستبعاد أي من اللاعبين بسبب تراجع مستواهما في مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأشار إلى أن حسام حسن يرى أن الأخطاء واردة في كرة القدم وأن تذبذب مستوى اللاعبين أمر طبيعي سواء بالنسبة لحسام عبدالمجيد أو ناصر منسي أو غيرهما من العناصر.

حسام حسن يراقب 6 لاعبين من الزمالك

وأضاف الغندور أن المدير الفني طلب استخراج تأشيرات سفر لأكثر من 50 لاعبًا ضمن القائمة المبدئية من بينهم ستة لاعبين من نادي الزمالك، وهم المهدي سليمان وحسام عبدالمجيد وناصر منسي وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة.

واختتم بأن نحو 90% من القائمة المبدئية لا تزال تحت التقييم والمتابعة من الجهاز الفني، مشيراً إلى أن حسام حسن يواصل مراقبة أداء جميع اللاعبين وأن الاختيار النهائي للقائمة التي ستضم 26 لاعباً سيتحدد بناءً على المستوى الفني خلال المباريات المقبلة ومعسكر شهر مايو.

