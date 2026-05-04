مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

حقيقة استبعاد ثنائي الزمالك من قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

01:36 ص 04/05/2026 تعديل في 01:49 ص
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل جديدة تتعلق بقائمة منتخب مصر المبدئية استعدادًا لكأس العالم 2026.

حقيقة استبعاد ثنائي الزمالك من قائمة الفراعنة

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني لمنتخب مصر لم يتخذ قراراً باستبعاد أي من اللاعبين بسبب تراجع مستواهما في مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأشار إلى أن حسام حسن يرى أن الأخطاء واردة في كرة القدم وأن تذبذب مستوى اللاعبين أمر طبيعي سواء بالنسبة لحسام عبدالمجيد أو ناصر منسي أو غيرهما من العناصر.

حسام حسن يراقب 6 لاعبين من الزمالك

وأضاف الغندور أن المدير الفني طلب استخراج تأشيرات سفر لأكثر من 50 لاعبًا ضمن القائمة المبدئية من بينهم ستة لاعبين من نادي الزمالك، وهم المهدي سليمان وحسام عبدالمجيد وناصر منسي وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة.

واختتم بأن نحو 90% من القائمة المبدئية لا تزال تحت التقييم والمتابعة من الجهاز الفني، مشيراً إلى أن حسام حسن يواصل مراقبة أداء جميع اللاعبين وأن الاختيار النهائي للقائمة التي ستضم 26 لاعباً سيتحدد بناءً على المستوى الفني خلال المباريات المقبلة ومعسكر شهر مايو.

إقرأ أيضاً:

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك منتخب مصر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
حوادث وقضايا

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند"
حوادث وقضايا

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند"
دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أخبار البنوك

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة