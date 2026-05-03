تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خسارة مفاجئة أمام مضيفه القادسية السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر والقادسية

وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق محمد أبو الشامات، قبل أن ينجح النصر في إدراك التعادل بالدقيقة 39 عبر جواو فيليكس، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، عاد القادسية للتقدم مجدداً عبر مصعب الجوير في الدقيقة 55، قبل أن يعزز خوليان كينيونيس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 78، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة لصالحهم بنتيجة 3-1.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في الصدارة.

إقرأ أيضاً:

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير



