مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

القادسية يسقط النصر بثلاثية مثيرة في دوري روشن السعودي

كتب : نهي خورشيد

11:20 م 03/05/2026

القادسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خسارة مفاجئة أمام مضيفه القادسية السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر والقادسية

وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق محمد أبو الشامات، قبل أن ينجح النصر في إدراك التعادل بالدقيقة 39 عبر جواو فيليكس، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، عاد القادسية للتقدم مجدداً عبر مصعب الجوير في الدقيقة 55، قبل أن يعزز خوليان كينيونيس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 78، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة لصالحهم بنتيجة 3-1.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في الصدارة.

إقرأ أيضاً:

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي القادسية النصر السعودي دوري روشن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
حوادث وقضايا

مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
شئون عربية و دولية

مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أخبار البنوك

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة