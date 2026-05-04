تمكن فريق إنتر ميلان الإيطالي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بارما، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالدوري.

وبهذا الفوز من فريق إنتر حصد لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإيطالي، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 21 لقب عبر التاريخ.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ورفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 12 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني بالمسابقة.

وآخر لقب لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، كان تتويجه باللقب في نسخة البطولة موسم 2023-2024.

وحسم النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة بالدوري الإيطالي

ويستعد فريق إنتر ميلان لملاقاة نظيره لاتسيو، يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري، في بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، يوم السبت المقبل 9 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

