طائرات طبية لحماية الجماهير في ملاعب كأس العالم.. ما القصة؟

ما هي نقاط تفوق منتخب البرازيل وكيف يتحكم منتخب مصر في رتم المباراة؟

تقارير سعودية تكشف موقف محمد صلاح من الانتقال إلى دوري روشن

أعلن نادي نيوم السعودي مساء اليوم الأحد رحيل المدافع المصري أحمد حجازي وذلك بعد مسيرة استمرت لموسمين بقميص الفريق.



ونشر نيوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو مع تعليق:"فصول جميلة كتبت، شكراً أحمد حجازي على كل لحظة وذكرى".

فصولٌ جميلة كُتبت 🤍



شكرًا أحمد حجازي على كل لحظة وذكرى 🎞️✨#نادي_نيوم_الرياضي pic.twitter.com/ocFtOCUVTE — نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) May 31, 2026



أرقام حجازي مع نيوم



وخاض حجازي خلال الموسم الماضي 2025-2026 29 مباراة مع نيوم في مختلف المسابقات بواقع 2503 دقائق لعب، سجل خلالها هدفاً واحدا.

وكان حجازي انضم إلي نيوم في صيف 2024 قادماً من صفوف اتحاد جدة، وخاض خلال تلك الفترة 52 مباراة رسمية أحرز خلالها هدفاً وصنع آخر، كما كان أحد العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى "يلو" موسم 2024-2025.

إقرأ أيضاً:

قبل رحيله إلى أوروبا.. الأهلي يحسم ملف بلال عطية





بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم



